Марокко четвертым из арабских стран установило отношения с Израилем

Источник материала: АФН

Марокко и Израиль договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Американский лидер назвал это значительным прорывом в рамках усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

В отдельном твите Трамп заявил, что подписал декларацию о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

«Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии — единственная основа для справедливого и прочного решения для мира и процветания», — написал он.

Белый дом выпустил соответствующее заявление президента. В нем, в частности, говорится, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие отношений с Марокко, включая территорию Западной Сахары. Для этого Вашингтон намерен открыть в западносахарском городе Дахла американское консульство, передает РБК.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал восстановление отношений с Марокко историческим событием. «Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», — заявил он во время церемонии зажигания свечей в рамках празднования Хануки. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за посредничество в установлении отношений двух государств.

Премьер анонсировал открытие прямого авиасообщения между Израилем и Марокко. Кроме того, в обеих странах будут организованы так называемые бюро взаимодействия.

Ранее в этом году отношения с Израилем установили Судан, ОАЭ и Бахрейн, до того — Египет и Иордания.

Дипломатические отношения между Марокко и Израилем существовали до 2000 года. Тогда они были разорваны на фоне Второй палестинской интифады, в ходе которой усилился арабо-израильский конфликт.

Территория Западной Сахары спорная, на нее претендовали Мавритания и Марокко. Последнее контролирует бóльшую часть Западной Сахары. В 1970-х Фронт POLISARIO (сейчас контролирует меньшую часть территории) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, частично признанную другими странами.