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Куба отменяет двойную валютную систему

11.12.2020 09:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены.

Куба отказывается от двойной валютной системы., заявил в пятницу, 11 декабря, президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один доллар США. В настоящий момент курс CUP - 25 песо за один доллар, а курс CUC - одно песо к одному доллару.

Двойная валютная система - это уникальная особенность Кубы, просуществовавшая 26 лет. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемое песо применяют в основном в туристической отрасли. Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений, передает DW.

Унификация обеих кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась. Это было обусловлено в первую очередь страхом перед неконтролируемой гиперинфляцией.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены.
 
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