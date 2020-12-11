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БАЖ зафиксировала 521 факт репрессий против журналистов в Беларуси в 2020 году

11.12.2020 09:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская ассоциация журналистов подвела предвариетльыне тоги 2020 года, сообщив, что в уходящем году был зафиксирован 521 факт репрессий против сотрудников медиа в стране.

При этом, 379 случаев задержаний пришлись на период с 9 августа 2020 года. Со стороны силовиков насилие было применено в отношении 62 журналистов. Представители меди провели за решеткой 1137 суток и заплатили 56921 рубль административных штрафов.

В настоящий момент за решеткой находятся 5 представителей СМИ: Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Екатерина Борисевич, Яна Трусило и Иван Куракевич.

 
 
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Белорусская ассоциация журналистов подвела предвариетльыне тоги 2020 года, сообщив, что в уходящем году был зафиксирован 521 факт репрессий против сотрудников медиа...
 
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