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БАЖ зафиксировала 521 факт репрессий против журналистов в Беларуси в 2020 году
Источник материала: АФН
Белорусская ассоциация журналистов подвела предвариетльыне тоги 2020 года, сообщив, что в уходящем году был зафиксирован 521 факт репрессий против сотрудников медиа в стране.
При этом, 379 случаев задержаний пришлись на период с 9 августа 2020 года. Со стороны силовиков насилие было применено в отношении 62 журналистов. Представители меди провели за решеткой 1137 суток и заплатили 56921 рубль административных штрафов.
В настоящий момент за решеткой находятся 5 представителей СМИ: Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Екатерина Борисевич, Яна Трусило и Иван Куракевич.
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Белорусская ассоциация журналистов подвела предвариетльыне тоги 2020 года, сообщив, что в уходящем году был зафиксирован 521 факт репрессий против сотрудников медиа...
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