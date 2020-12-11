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В Волковыске неизвестные разбили камнем окно, за которым был БЧБ-флажок. И тут людей накрыло волной солидарности
Источник материала: Партизан
Поздно вечером 25 октября в Волковыске неизвестные разбили окно в квартире на первом этаже дома по улице Ленина. Хозяин квартиры Игорь Леута говорит, что все произошло из-за того, что в одном окне комнаты стоял маленький БЧБ-флаг, а на втором — прикреплен герб «Погоня» и несколько строк из стихотворения «Гэта крык, што жыве Беларусь» Янки Купалы. По факту повреждения стекла неизвестными следователи проводили проверку, но, как рассказывает Игорь, сейчас она приостановлена, пишет
Окно после ремонта. Фото: предоставлено героем материала
— Когда все произошло, мы как раз были в той комнате, куда прилетел камень. Вернее, это достаточно большой кусок бордюра. Он пролетел через всю комнату и повредил мебель. Чудо, что не задел нас с женой. У меня от мысли, что он мог попасть кому-то из нас в голову, холодеет все внутри, — говорит Игорь.
— Знаете, у меня были разговоры и с милиционерами, и со следователями. Они мне сказали, что неизвестно, кто бросил в окно камень, и найти этого человека будет трудно. Мол, было темно. Но улица Ленина — центральная, здесь ездят машины, есть свет от фонарей, рядом есть камеры видеонаблюдения, да и у меня есть наклейка на окне для устрашения, что снимает камера. Поэтому я думаю, что это сделал тот, кто прекрасно знал, что видеокамер у меня здесь нет и что ему ничего за такой поступок не будет, — делится своими мыслями Игорь.
Он вспоминает, что похожий случай с разбитым окном был недавно в Лиде. Но там разбили стекло, на котором был прикреплен государственный флаг — и там сразу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство».
— А чем мой случай отличается от того? Флагом? — спрашивает мужчина. Он говорит, что сейчас проверка по «его» происшествию приостановлена. — На днях мне пришло письмо, что камень был отдан куда-то на экспертизу, поэтому пока все приостановлено.
Наутро новость о разбитом окне семьи Леута обсуждали все соседи. И тут случилось то самое «белорус белорусу белорус».
— Это так удивительно! К нам стали приходить люди и приносить деньги. Соседи, друзья, просто кто-то из города. Я закинул фото и сообщение о нас в одну из групп — просто, чтобы люди знали, что такое может произойти. Что могут разбить окно за БЧБ-флаг, или наш исторический герб, или даже просто за стихи. Я и подумать не мог, что мое сообщение вызовет такой отклик. Люди стали писать, что хотят помочь. В итоге за два часа люди собрали сумму, которая превысила стоимость разбитого окна. И еще мне позвонили специалисты одной из фирм, которые занимаются стеклопакетами, и совершенно бесплатно поставили стекло с антивандальным противоударным покрытием.
— За остальные деньги мы купили для дома регистраторы, чтобы они фиксировали происходящее вокруг, а еще оформили страховки на квартиру и на себя, потому что опасаемся, что какой-то подобный случай может повториться. Ни флаг, ни герб, ни стихи я убирать из своего окна не собираюсь. Тем людям, которые нам помогли, мы очень благодарны и были по-настоящему удивлены той солидарностью, которую проявили наши соседи, друзья и просто незнакомые люди. Мы поняли, что с такими неравнодушными людьми мы не пропадем.
Игорь говорит, что окна его квартиры стали своеобразной достопримечательностью для маленького города: люди даже приходят сюда фотографироваться.
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В Волковыске неизвестные разбили камнем окно, за которым был БЧБ-флажок. И тут людей накрыло волной солидарности
Поздно вечером 25 октября в Волковыске неизвестные разбили окно в квартире на первом этаже дома по улице Ленина. Хозяин квартиры Игорь Леута говорит, что все...
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