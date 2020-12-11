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"Народные посольства" Беларуси открылись в 14 странах мира
Источник материала: Партизан
Сразу 14 "народных посольств" Беларуси объявили о начале своей работы — презентация состоялась накануне в День защиты прав человека и прошла в онлайн режиме, передает
Участники церемонии открытия "народный посольств" / скриншот видео
Идея "народных посольств" была озвучена и затем закреплена в резолюции Всемирного конгресса белорусов, который прошел 30 октября — 1 ноября. Уже 10 декабря на базе диаспор открылись представительства в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее,
На церемонии открытия была представлена декларация "народных посольств". В ней говорится, что белорусы за рубежом не признают официальные результаты выборов 9 августа, осуждают репрессии и поддерживают требования народа: освобождение политзаключённых, прекращение насилия, наказание виновных в насилии и проведение новых выборов.
"Мы объявляем о создании Народных посольств для защиты прав и интересов белорусских граждан за рубежом, а также представления интересов демократической Беларуси", — говорится в декларации проекта.
Предполагается, что "народные посольства" будут информировать общественность о ситуации в Беларуси, налаживать контакты с госорганами и деловыми кругами стран пребывания, а также защищать права и интересы белорусов, вынужденных покинуть родину.
В церемонии открытия "народных посольств" приняли участие руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко и Светлана Тихановская.
"Убежден, что открытие народных посольств – это только первый шаг на пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями и другими иностранными партнерами", –
Тихановская в свою очередь поблагодарила диаспоры за активность и инициативность, а также отметила, что "только вместе мы сможем победить беззаконие и как можно быстрее приблизить Беларусь к свободе".
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Сразу 14 "народных посольств" Беларуси объявили о начале своей работы — презентация состоялась накануне в День защиты прав человека и прошла в онлайн режиме,...
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