"Народные посольства" Беларуси открылись в 14 странах мира

Участники церемонии открытия "народный посольств" / скриншот видео





Идея "народных посольств" была озвучена и затем закреплена в резолюции Всемирного конгресса белорусов, который прошел 30 октября — 1 ноября. Уже 10 декабря на базе диаспор открылись представительства в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее, сообщает сайт belarusabroad.org.

На церемонии открытия была представлена декларация "народных посольств". В ней говорится, что белорусы за рубежом не признают официальные результаты выборов 9 августа, осуждают репрессии и поддерживают требования народа: освобождение политзаключённых, прекращение насилия, наказание виновных в насилии и проведение новых выборов.

"Мы объявляем о создании Народных посольств для защиты прав и интересов белорусских граждан за рубежом, а также представления интересов демократической Беларуси", — говорится в декларации проекта.

Предполагается, что "народные посольства" будут информировать общественность о ситуации в Беларуси, налаживать контакты с госорганами и деловыми кругами стран пребывания, а также защищать права и интересы белорусов, вынужденных покинуть родину.

В церемонии открытия "народных посольств" приняли участие руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко и Светлана Тихановская.

"Убежден, что открытие народных посольств – это только первый шаг на пути к построению принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями и другими иностранными партнерами", – сказал Латушко.

Тихановская в свою очередь поблагодарила диаспоры за активность и инициативность, а также отметила, что "только вместе мы сможем победить беззаконие и как можно быстрее приблизить Беларусь к свободе".