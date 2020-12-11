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Оплатить мобильный телефон и кредит: Myfin.by запустил онлайн-платежи через ЕРИП
Источник материала: Myfin
Система ЕРИП действует в Беларуси еще с 2008 года. Она позволяет практически мгновенно оплатить любую услугу: от госпошлин и штрафов до мобильного телефона и детских кружков в школе.
И если раньше для онлайн-оплаты через ЕРИП нужно было заходить в приложение банка или интернет-банк, то теперь в разделе
Я хочу оплатить мобильный телефон. Что нужно сделать?
Порядок оплаты услуг по ЕРИП довольно прост: находите нужную услугу в дереве платежей либо по коду услуги, нажимаете кнопку оплатить и вводите данные своей карты для оплаты. После чего сервис перенаправит вас на страницу подтверждения оплаты вашего банка.
Пример с мобильным телефоном: выбираете раздел Мобильная связь, затем нужного оператора, после чего способ оплаты (по номеру телефона или номеру лицевого счета).
Осталось только внести номер карты и вас перенаправит на страницу подтверждения платежа.
За это придется дополнительно платить?
Нет, мы не взимаем никаких комиссий и дополнительных платежей. Все платежи в ЕРИП – бесплатны.
Данные моей карты останутся у вас на сайте? А вдруг их украдут?
Нет. Мы не собираем и не храним данные о картах, паролях и т.д. После заполнения формы с номером карты, вы попадаете на страницу подтверждения оплаты банка, выпустившего эту карту. Сервис также поддерживает систему безопасных платежей 3D-secure, гарантирующую защиту от несанкционированного доступа к карте.
Оплату можно совершить с помощью карт Mastercsrd, Visa, БЕЛКАРТ и платежной системы webpay.
Я хотел оплатить сигнализацию в доме, не получилось. Почему?
На данный момент на сайте работает не все «дерево платежей». Мы подключили самые популярные услуги: коммунальные платежи, оплату услуг связи, интернета и т.д. Со временем будем подключать и другие разделы «дерева».
Какие есть ограничения у платежей и карточек?
Список всех ограничений мы свели в одну табличку.
Myfin.by продолжит развивать направление
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На сайте Myfin.by появился новый раздел ЕРИП платежи. Это привычная уже для большинства белорусов система оплаты теперь доступна в онлайн формате и на нашем портале....
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