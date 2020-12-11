﻿ Оплатить мобильный телефон и кредит: Myfin.by запустил онлайн-платежи через ЕРИП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оплатить мобильный телефон и кредит: Myfin.by запустил онлайн-платежи через ЕРИП

11.12.2020 09:45 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Система ЕРИП действует в Беларуси еще с 2008 года. Она позволяет практически мгновенно оплатить любую услугу: от госпошлин и штрафов до мобильного телефона и детских кружков в школе.

И если раньше для онлайн-оплаты через ЕРИП нужно было заходить в приложение банка или интернет-банк, то теперь в разделе ЕРИП платежи на сайте Myfin.by это можно сделать еще проще, без ввода логина-пароля. При этом «дерево платежей» на сайте совпадает на 100% с внутренней структурой ЕРИП. И если вы уже привыкли находить нужную услугу по определённому пути, то без проблем сможете пройти этот путь на сайте. Также в разделе платежей ЕРИП есть возможность выбрать оплату по коду услуги.

Я хочу оплатить мобильный телефон. Что нужно сделать?

Порядок оплаты услуг по ЕРИП довольно прост: находите нужную услугу в дереве платежей либо по коду услуги, нажимаете кнопку оплатить и вводите данные своей карты для оплаты. После чего сервис перенаправит вас на страницу подтверждения оплаты вашего банка.

Пример с мобильным телефоном: выбираете раздел Мобильная связь, затем нужного оператора, после чего способ оплаты (по номеру телефона или номеру лицевого счета).


Фото: Myfin.by

Осталось только внести номер карты и вас перенаправит на страницу подтверждения платежа.

За это придется дополнительно платить?

Нет, мы не взимаем никаких комиссий и дополнительных платежей. Все платежи в ЕРИП – бесплатны.

Данные моей карты останутся у вас на сайте? А вдруг их украдут?

Нет. Мы не собираем и не храним данные о картах, паролях и т.д. После заполнения формы с номером карты, вы попадаете на страницу подтверждения оплаты банка, выпустившего эту карту. Сервис также поддерживает систему безопасных платежей 3D-secure, гарантирующую защиту от несанкционированного доступа к карте.

Оплату можно совершить с помощью карт Mastercsrd, Visa, БЕЛКАРТ и платежной системы webpay.

Я хотел оплатить сигнализацию в доме, не получилось. Почему?

На данный момент на сайте работает не все «дерево платежей». Мы подключили самые популярные услуги: коммунальные платежи, оплату услуг связи, интернета и т.д. Со временем будем подключать и другие разделы «дерева».


Фото: Myfin.by

Какие есть ограничения у платежей и карточек?

Список всех ограничений мы свели в одну табличку.

Количество платежей в сутки с одной банковской карточки 10
Количество платежей в сутки на один счет 3
Минимальная сумма разового платежа с одной банковской платежной карточки 0,2 бел рубля
Максимальная сумма разового платежа с одной банковской платежной карточки 1000 бел рублей
Общая сумма платежей в сутки с одной банковской платежной карточки 5000 бел рублей
Принимаемые к оплате карточки Карточки, эмитированные банками Беларуси

Myfin.by продолжит развивать направление онлайн-платежей, делать их более удобными и быстрыми для пользователей. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Myfin.by появился новый раздел ЕРИП платежи. Это привычная уже для большинства белорусов система оплаты теперь доступна в онлайн формате и на нашем портале....
 
Новости дня
Новости разные
 
В новый год - на новом BMW! Собрали для вас 10 причин осуществить мечту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика