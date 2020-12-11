Оплатить мобильный телефон и кредит: Myfin.by запустил онлайн-платежи через ЕРИП

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Система ЕРИП действует в Беларуси еще с 2008 года. Она позволяет практически мгновенно оплатить любую услугу: от госпошлин и штрафов до мобильного телефона и детских кружков в школе.

И если раньше для онлайн-оплаты через ЕРИП нужно было заходить в приложение банка или интернет-банк, то теперь в разделе ЕРИП платежи на сайте Myfin.by это можно сделать еще проще, без ввода логина-пароля. При этом «дерево платежей» на сайте совпадает на 100% с внутренней структурой ЕРИП. И если вы уже привыкли находить нужную услугу по определённому пути, то без проблем сможете пройти этот путь на сайте. Также в разделе платежей ЕРИП есть возможность выбрать оплату по коду услуги .

Я хочу оплатить мобильный телефон. Что нужно сделать?

Порядок оплаты услуг по ЕРИП довольно прост: находите нужную услугу в дереве платежей либо по коду услуги, нажимаете кнопку оплатить и вводите данные своей карты для оплаты. После чего сервис перенаправит вас на страницу подтверждения оплаты вашего банка.

Пример с мобильным телефоном: выбираете раздел Мобильная связь, затем нужного оператора, после чего способ оплаты (по номеру телефона или номеру лицевого счета).



Фото: Myfin.by

Осталось только внести номер карты и вас перенаправит на страницу подтверждения платежа.

За это придется дополнительно платить?

Нет, мы не взимаем никаких комиссий и дополнительных платежей. Все платежи в ЕРИП – бесплатны.

Данные моей карты останутся у вас на сайте? А вдруг их украдут?

Нет. Мы не собираем и не храним данные о картах, паролях и т.д. После заполнения формы с номером карты, вы попадаете на страницу подтверждения оплаты банка, выпустившего эту карту. Сервис также поддерживает систему безопасных платежей 3D-secure, гарантирующую защиту от несанкционированного доступа к карте.

Оплату можно совершить с помощью карт Mastercsrd, Visa, БЕЛКАРТ и платежной системы webpay.

Я хотел оплатить сигнализацию в доме, не получилось. Почему?

На данный момент на сайте работает не все «дерево платежей». Мы подключили самые популярные услуги: коммунальные платежи, оплату услуг связи, интернета и т.д. Со временем будем подключать и другие разделы «дерева».



Фото: Myfin.by

Какие есть ограничения у платежей и карточек?

Список всех ограничений мы свели в одну табличку.

Количество платежей в сутки с одной банковской карточки 10 Количество платежей в сутки на один счет 3 Минимальная сумма разового платежа с одной банковской платежной карточки 0,2 бел рубля Максимальная сумма разового платежа с одной банковской платежной карточки 1000 бел рублей Общая сумма платежей в сутки с одной банковской платежной карточки 5000 бел рублей Принимаемые к оплате карточки Карточки, эмитированные банками Беларуси