ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очереди все меньше: что происходит на границах Беларуси с ЕС в пятницу

11.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. На границах Беларуси с Европейским союзом находится менее 900 грузовиков, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

© Sputnik Александр Жибуль
ГПК рассказал, кого не затронет решение о закрытии границ Беларуси

На латвийском направлении, в пунктах пропусках "Григоровщина" и "Урбаны" стоят в общей сложности 220 грузовых автомобилей. Пробки наблюдаются на Литву в "Каменном Логе" (260 машин) и "Котловке" (200). В "Беняконях" находятся 120 машин, небольшие затруднения в "Привалке", где выезда ожидают 79 машин.

"Польские" пункты пропуска, по данным ГПК на утро пятницы, свободны. Всего на границе с ЕС в данный момент находятся 879 фур.

Напомним, что с 21 декабря на границе будут действовать новые правила – Совмин Беларуси постановил закрыть наземные пункты пропуска на выезд в связи с распространением в республике COVID-19. Запрет не распространяется на дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, официальные делегации, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым загруженным пунктом пропуска остается "Каменный Лог" на литовском направлении – выезда из страны ожидают 260 большегрузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело Шеремета. Суд продлил меры пресечения для обвиняемых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика