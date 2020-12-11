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Очереди все меньше: что происходит на границах Беларуси с ЕС в пятницу
11.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. На границах Беларуси с Европейским союзом находится менее 900 грузовиков, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
© Sputnik Александр Жибуль
На латвийском направлении, в пунктах пропусках "Григоровщина" и "Урбаны" стоят в общей сложности 220 грузовых автомобилей. Пробки наблюдаются на Литву в "Каменном Логе" (260 машин) и "Котловке" (200). В "Беняконях" находятся 120 машин, небольшие затруднения в "Привалке", где выезда ожидают 79 машин.
"Польские" пункты пропуска, по данным ГПК на утро пятницы, свободны. Всего на границе с ЕС в данный момент находятся 879 фур.
Напомним, что с 21 декабря на границе будут действовать новые правила – Совмин Беларуси постановил
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Самым загруженным пунктом пропуска остается "Каменный Лог" на литовском направлении – выезда из страны ожидают 260 большегрузов.
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