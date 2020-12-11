Очереди все меньше: что происходит на границах Беларуси с ЕС в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. На границах Беларуси с Европейским союзом находится менее 900 грузовиков, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

На латвийском направлении, в пунктах пропусках "Григоровщина" и "Урбаны" стоят в общей сложности 220 грузовых автомобилей. Пробки наблюдаются на Литву в "Каменном Логе" (260 машин) и "Котловке" (200). В "Беняконях" находятся 120 машин, небольшие затруднения в "Привалке", где выезда ожидают 79 машин.

"Польские" пункты пропуска, по данным ГПК на утро пятницы, свободны. Всего на границе с ЕС в данный момент находятся 879 фур.

Напомним, что с 21 декабря на границе будут действовать новые правила – Совмин Беларуси постановил закрыть наземные пункты пропуска на выезд в связи с распространением в республике COVID-19. Запрет не распространяется на дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, официальные делегации, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории.