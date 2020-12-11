Рабочего «Витебских ковров», объявившего забастовку с требованием ухода Лукашенко, увольняют

Источник материала: Tut.by

Оператора ОАО «Витебские ковры» Вячеслава Телицина, присоединившегося к общереспубликанской забастовке 1 декабря, увольняют за прогулы, сообщает «Віцебская вясна».



Фото: личный архив Вячеслава Телицина

Приказ об увольнении Вячеслава Телицина 7 декабря подписал исполняющая обязанности гендиректора ОАО «Витебские ковры» Елена Щукина.

«Оператор агрегата формирования прядильного цеха Вячеслав Телицин отсутствовал на работе 3 и 4 декабря без уважительной причины, оправдательных документов не представил», — говорится в приказе об увольнении.

Согласно приказу, Телицин будет уволен с 22 декабря.

Ранее, 3 декабря, в официальном письме от гендиректора предприятия Елены Чеботаревой, Вячеславу Телицину разъяснялось, что его отказ от исполнения рабочих обязанностей по политическим мотивам противоречит действующему трудовому законодательству, так как «отсутствует и коллективный трудовой спор, и законное решение о проведении забастовки».

Стало известно, что Телицина разыскивает милиция. По словам мужчины, 8 декабря к нему по месту жительства приехал сотрудник милиции и сообщил жене, что ищет Вячеслава в связи с его участием в несанкционированных массовых мероприятиях.

Напомним, оператор ОАО «Витебские ковры» Вячеслав Телицин 1 декабря объявил о забастовке — с рядом политических требований. Соответствующее заявление мужчина подал гендиректору фабрики. «Главная причина, почему я решился на такой шаг, — насилие над белорусами после выборов. Я и сам с ним столкнулся: 11 августа я вышел в город с бело-красно-белой ленточкой на руке, меня задержали, бросили в бус, а там уже омоновцы измывались как хотели», — рассказал TUT.BY Вячеслав Телицин.

Рабочий выдвинул три требования: уход Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия к людям со стороны силовиков, освобождение всех политзаключенных и прекращение преследования белорусов по политическим мотивам.

Вячеслав Телицин стал первым витебским рабочим, присоединившимся к общенациональной забастовке.