Новый Mitsubishi Outlander засвечен на тизере, но внешность кроссовера уже не секрет

Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi поделилась первым официальным изображением нового, уже четвертого по счету поколения кроссовера Outlander , который призван подогреть интерес к будущей машине.



Фото: Mitsubishi

В компании говорят, что Outlander следующего поколения создавался в соответствии с японским девизом «I-Fu-Do-Do», что означает подлинный и величественный — другими словами, будущий автомобиль с новой итерацией дизайнерского почерка Dynamic Shield станет выглядеть более внушительно по сравнению с нынешней моделью.



Фото: Allcarnews/Instagram

Буквально накануне в Сеть «слили» шпионские фотографии нового Outlander и, судя по ним, внешний облик серийного «паркетника» создан с оглядкой на концепт Engelberg Tourer , который Mitsubishi показала в 2019 году на Женевском автосалоне. Технических подробностей пока нет, но платформу, как ожидается, четвертый Outlander разделит с новым Nissan X-Trail (в Америке, к слову, родственный кроссовер нового поколения уже показали — под именем Rogue ).



Фото: Allcarnews/Instagram

Новый Outlander дебютирует сначала в США, Канаде и Пуэрто-Рико в начале 2021 года, а вскоре появится и на рынках других стран. Презентация кроссовера пройдет в онлайн формате в феврале — тогда компания и обнародует всю недостающую информацию.