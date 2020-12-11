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Новый Mitsubishi Outlander засвечен на тизере, но внешность кроссовера уже не секрет

11.12.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Mitsubishi поделилась первым официальным изображением нового, уже четвертого по счету поколения кроссовера Outlander, который призван подогреть интерес к будущей машине.


Фото: Mitsubishi

В компании говорят, что Outlander следующего поколения создавался в соответствии с японским девизом «I-Fu-Do-Do», что означает подлинный и величественный — другими словами, будущий автомобиль с новой итерацией дизайнерского почерка Dynamic Shield станет выглядеть более внушительно по сравнению с нынешней моделью.


Фото: Allcarnews/Instagram

Буквально накануне в Сеть «слили» шпионские фотографии нового Outlander и, судя по ним, внешний облик серийного «паркетника» создан с оглядкой на концепт Engelberg Tourer, который Mitsubishi показала в 2019 году на Женевском автосалоне. Технических подробностей пока нет, но платформу, как ожидается, четвертый Outlander разделит с новым Nissan X-Trail (в Америке, к слову, родственный кроссовер нового поколения уже показали — под именем Rogue).


Фото: Allcarnews/Instagram

Новый Outlander дебютирует сначала в США, Канаде и Пуэрто-Рико в начале 2021 года, а вскоре появится и на рынках других стран. Презентация кроссовера пройдет в онлайн формате в феврале — тогда компания и обнародует всю недостающую информацию.

 
 
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Компания Mitsubishi поделилась первым официальным изображением нового, уже четвертого по счету поколения кроссовера Outlander, который призван подогреть интерес к будущей...
 
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