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Новый Mitsubishi Outlander засвечен на тизере, но внешность кроссовера уже не секрет
Источник материала: Tut.by
Компания Mitsubishi поделилась первым официальным изображением нового, уже четвертого по счету поколения
В компании говорят, что Outlander следующего поколения создавался в соответствии с японским девизом «I-Fu-Do-Do», что означает подлинный и величественный — другими словами, будущий автомобиль с новой итерацией дизайнерского почерка Dynamic Shield станет выглядеть более внушительно по сравнению с нынешней моделью.
Буквально накануне в Сеть «слили» шпионские фотографии нового Outlander и, судя по ним, внешний облик серийного «паркетника» создан с оглядкой на концепт
Новый Outlander дебютирует сначала в США, Канаде и Пуэрто-Рико в начале 2021 года, а вскоре появится и на рынках других стран. Презентация кроссовера пройдет в онлайн формате в феврале — тогда компания и обнародует всю недостающую информацию.
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Компания Mitsubishi поделилась первым официальным изображением нового, уже четвертого по счету поколения кроссовера Outlander, который призван подогреть интерес к будущей...
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