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Милиция предупредила: бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах – это пикет

11.12.2020 09:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минская милиция предупредила об административной ответственности за вывешивание бело-красно-белой символики.

«В случае поступления в оперативно-дежурную службу территориальных РУВД г. Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь», – сказано в сообщении ГУВД.

В соответствии с существующим законодательством все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование), предупредила милиция. Наказание: штраф в размере до 30 базовых или административный арест.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция предупредила об административной ответственности за вывешивание бело-красно-белой символики.
 
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