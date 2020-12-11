Рене Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021-го года должен пройти в Беларуси и это наша цель

Источник материала: ОНТ

«Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Беларуси и это наша цель». Такое заявление сделали в международной федерации хоккея. Её глава Рене Фазель считает, что спорт не должен быть заложником политических игр.

Турнир надо провести ради спортсменов и болельщиков. В Цюрихе не исключают, что в случае отказа от форума Латвии, он пройдёт только в Беларуси. Инфраструктура нашей страны позволяет это сделать, к тому же есть опыт проведения чемпионатов.

В ближайшее время в международной федерации ещё раз детально рассмотрит хоккейный вопрос. И по мнению главы организации, если в будущем году и придётся отказаться от чемпионата, то по эпидемиологическим, а вовсе не по политическим причинам.

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