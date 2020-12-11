ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рене Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021-го года должен пройти в Беларуси и это наша цель

11.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рене Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021-го года должен пройти в Беларуси и это наша цель

«Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Беларуси и это наша цель». Такое заявление сделали в международной федерации хоккея. Её глава Рене Фазель считает, что спорт не должен быть заложником политических игр.

Турнир надо провести ради спортсменов и болельщиков. В Цюрихе не исключают, что в случае отказа от форума Латвии, он пройдёт только в Беларуси. Инфраструктура нашей страны позволяет это сделать, к тому же есть опыт проведения чемпионатов.

В ближайшее время в международной федерации ещё раз детально рассмотрит хоккейный вопрос. И по мнению главы организации, если в будущем году и придётся отказаться от чемпионата, то по эпидемиологическим, а вовсе не по политическим причинам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Беларуси и это наша цель». Такое заявление сделали в международной федерации хоккея. Её глава Рене Фазель считает,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очереди все меньше: что происходит на границах Беларуси с ЕС в пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика