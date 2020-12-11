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Если флаг на окнах это массовое мероприятие, то постиранное белье, которое сушится на балконе - это попытка государственного переворота (с).
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Если флаг на окнах это массовое мероприятие, то постиранное белье, которое сушится на балконе - это попытка государственного переворота (с).
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Если флаг на окнах это массовое мероприятие, то постиранное белье, которое сушится на балконе - это попытка государственного переворота (с).
Если флаг на окнах это массовое мероприятие, то постиранное белье, которое сушится на балконе - это попытка государственного переворота (с).
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