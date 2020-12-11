Минтруда пообещало проиндексировать доходы населения и МЗП

Доходы населения и минимальная зарплата за ноябрь будут проиндексированы.





Как сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, поскольку индекс потребительских цен за ноябрь 2020 года превысил пятипроцентный порог к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, установленные от них денежные доходы подлежат индексации за ноябрь на 5,2%.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь 2020 года к октябрю составил 100,7%, к январю 2020 года — 105,2%.

Доходы и минимальная зарплата не индексировались более четырех лет. Последний раз это происходило в июне 2016 года.

Денежные доходы населения за ноябрь 2020 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек.

Также подлежит индексации размер месячной минимальной заработной платы (МЗП), установленный 1 января 2020 года (375 рублей). За ноябрь 2020 года с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.

Наибольшее количество индексаций минимальной зарплаты проводилось в 2012, 2013 и 2015 годах, — трижды за год. В 2014 году было проведено две индексации.

Поскольку бюджет прожиточного минимума был увеличен 1 ноября 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за ноябрь не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями), отмечает Минтруда.