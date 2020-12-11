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Жители Сухарево с самого утра вышли на смелую акцию на мосту
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево с самого утра вышли на смелую акцию на мосту
Водители поддержали патриотов сигналами.
Жители столичного микрорайона Сухарево этим утром вышли на акцию солидарности с бело-красно-белым флагом на мосту.
Водители поддержали участников акции сигналами.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Водители поддержали патриотов сигналами.
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