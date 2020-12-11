Источник материала: Хартия'97

Партизаны из Смолевичей: Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры 1 11.12.2020, 9:59

Пусть вурдалак оставит в покое белорусский народ.

Смолевичские партизане провели акцию: на которой:

- передали привет своим «узникам совести»

- поздравили телеканал «Белсат» с 13-летием

- почтили память Александра Тарайковского, убитого ровно 4 месяца назад.

«Мы еще не все сказали! Наши слова и действия будут вбиваться гвоздями в гроб диктатуры до тех пор, пока один вурдалак не оставит в покое целый Великий Народ!», — заявили участники акции.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни» .









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