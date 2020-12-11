ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью на М1 столкнулись пять машин: погиб пешеход

11.12.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ДТП с участием пяти транспортных средств произошло ночью 11 декабря в Борисовском районе. В результате происшествия погиб пешеход, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"ДТП случилось около 1:30 в Борисовском районе: на460 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего пешехода. Последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибший вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть, после того как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.

"В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто", - отметили в ГАИ.

На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспеции напоминают: в случае дорожного происшествия водителю и пассажирам необходимо находиться в безопасном месте за пределами дороги.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям соблюдать повышенные меры безопасности при движении, выдерживать безопасную дистанцию и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость", - отметили в ГАИ.

Перед выездом также важно проверить исправность автомобиля.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП с участием пяти транспортных средств произошло ночью 11 декабря в Борисовском районе. В результате происшествия погиб пешеход, сообщили в пресс-службе МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рене Фазель: Чемпионат мира по хоккею 2021-го года должен пройти в Беларуси и это наша цель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика