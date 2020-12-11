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Ночью на М1 столкнулись пять машин: погиб пешеход
Источник материала: Партизан
ДТП с участием пяти транспортных средств произошло ночью 11 декабря в Борисовском районе. В результате происшествия погиб пешеход, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
"ДТП случилось около 1:30 в Борисовском районе: на460 км автодороги М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего пешехода. Последний скончался на месте", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибший вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть, после того как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.
"В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто", - отметили в ГАИ.
На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспеции напоминают: в случае дорожного происшествия водителю и пассажирам необходимо находиться в безопасном месте за пределами дороги.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям соблюдать повышенные меры безопасности при движении, выдерживать безопасную дистанцию и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость", - отметили в ГАИ.
Перед выездом также важно проверить исправность автомобиля.
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ДТП с участием пяти транспортных средств произошло ночью 11 декабря в Борисовском районе. В результате происшествия погиб пешеход, сообщили в пресс-службе МВД...
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