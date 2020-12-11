|
Альфа-Банк в соцсетях изменил цвет логотипа с красного на фиолетовый
Источник материала: Партизан
Альфа-Банк изменил цвета своего логотипа в социальных сетях. Клиенты начали задавать вопросы руководству.
«Мы не отказывались от нашего фирменного красного, просто продвигаем новую линейку карт с новыми цветами», — ответили на странице банка в социальной сети «Вконтакте».
Исполнительный директор Альфа-Банка рассказал, что с сегодняшнего дня запускается новый продукт и именно поэтому в социальных сетях на несколько дней изменился цвет логотипа.
«Для Instagram мы выбрали розовый, для «ВКонтакте» и Facebook — фиолетовый, а для Twitter мятный», — пояснил Александр Бобко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк изменил цвета своего логотипа в социальных сетях. Клиенты начали задавать вопросы руководству.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)