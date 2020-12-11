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Дело Шеремета. Суд продлил меры пресечения для обвиняемых

11.12.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил срок действия мер пресечения для музыканта и добровольца Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии Кузьменко, а также военной медсестры Яны Дугарь, которые фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Военной медсестре Яне Дугарь продлили срок действия личного обязательства. 
Срок действия мер пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили до 7 декабря. 

Как пишет "Украинская правда", адвокаты Антоненко просили отпустить его под личное обязательство, но суд отклонил ходатайство. При этом суд разрешил защите музыканта скопировать аудиозапись заседания от декабря 2019 года, когда суд выдал разрешение на задержание подозреваемого.

Следователь тогда говорил, что Антоненко скрывается, чем ввел суд в заблуждение, считает защита. 

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Действие меры пресечения для всех троих истекало 19 декабря.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.
 
 
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Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил срок действия мер пресечения для музыканта и добровольца Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии...
 
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