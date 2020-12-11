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Дело Шеремета. Суд продлил меры пресечения для обвиняемых
Источник материала: Партизан
Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил срок действия мер пресечения для музыканта и добровольца Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии Кузьменко, а также военной медсестры Яны Дугарь, которые фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Военной медсестре Яне Дугарь продлили срок действия личного обязательства.
Срок действия мер пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили до 7 декабря.
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Следователь тогда говорил, что Антоненко скрывается, чем ввел суд в заблуждение, считает защита.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.
Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Действие меры пресечения для всех троих истекало 19 декабря.
Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.
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Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил срок действия мер пресечения для музыканта и добровольца Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии...
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