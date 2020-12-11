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В стиле Твигги: Белла Хадид сменила имидж и стала блондинкой

11.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская супермодель Белла Хадид шокировала поклонников: в сети обсуждают неожиданное и яркое преображение звезды.

© AP / Vianney Le Caer
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В 2019 году одна из сестер Хадид стала самой красивой женщиной в мире по мнению пластических хирургов. С тех пор суммы, прописанные в контракте модели, резко возросли, а ее страница в Instagram вошла в топ по популярности.

В сети обсуждают новую публикацию Хадид в Instagram: модель превратилась в платиновую блондинку и сделала модную стрижку пикси.

В новой записи звезда показала неожиданный образ, разительно отличающийся от ее привычного имиджа. Оказалось, что на такое преображение Хадид пошла ради виртуального показа модного дома Dior и модной вечеринки в Zoom.

Хадид редко решается на серьезные эксперименты с внешностью, так что ее смелое преображение – всего лишь парик. К такому выводу фолловеры пришли, изучив другие публикации, на которых модель предстала в привычном образе.

Напомним, что до этого в сети ходили слухи о том, что Хадид "закрутила" тайный роман с внуком самого Джека Николсона.

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Неожиданный эксперимент самой красивой женщины в мире обсуждают в сети. Звезда распрощалась со своими длинными волосами ради знаменитого бренда.
 
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