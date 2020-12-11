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Пять машин столкнулись ночью под Борисовом – погиб человек
11.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пять машин попали в аварию в Борисовском районе, в результате трагедии погиб пешеход, сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла сегодня около 01:30 на 460-м километре трассы М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации.
Водитель грузового DAF сбил пешехода, который в результате травм скончался на месте. По предварительной информации, погибший вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть, после того как легковушку занесло в отбойник, и в нее врезался, ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.
В итоге в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. Следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее подобное ДТП произошло в Лидском районе - там из машины, попавшей в аварию, на дорогу вышла 18-летняя пассажирка. Девушку сбила проезжавшая мимо машина, от полученных травм
В МВД напомнили, что в случае ДТП водителю и пассажирам необходимо находиться в безопасном месте за пределами дороги.
Также, в связи с неблагоприятными погодными условиями, правоохранители рекомендуют водителям соблюдать повышенные меры безопасности при движении, выдерживать безопасную дистанцию и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость.
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Мужчина вышел на проезжую часть после того, как его машину занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes.
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