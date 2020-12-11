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Массовая авария на М1: столкнулись пять авто, одного из водителей насмерть сбила фура

11.12.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью на трассе М1 столкнулись пять автомобилей — погиб пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 11 декабря, около 01.30, в Борисовском районе. По предварительной информации, на 460-м километре трассы М1 Volkswagen Polo занесло в отбойник, после чего в него врезался микроавтобус Mercedes. Когда 40-летний водитель легковушки вышел на проезжую часть, его насмерть сбила фура DAF, которой управлял 33-летний мужчина.

По данным ГАИ, всего в аварию здесь попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто.

 
 
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Авария произошла 11 декабря, около 01.30, в Борисовском районе.
 
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