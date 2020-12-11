Вклад в рублях на полгода или год: можно ли на этом хоть что-то заработать

Источник материала: Tut.by

В ноябре одни банки снизили ставки по «длинным» вкладам в рублях, другие — увеличили. Уровень доходности рублевых вкладов при этом значительно не изменился. FINANCE.TUT.BY собрал лучшие предложения по вкладам в белорусских рублях сроком на 6−12 месяцев и изучил их условия.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 10 декабря.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

За прошедший месяц сразу три банка из пятерки лучших увеличили ставки по вкладам. Рост составил от 0,5 п.п. в МТБанке до 2−2,5−2,3 п.п. в БНБ-Банке и РРБ-Банке . Вклады на полгода с самыми выгодными условиями можно открыть под 15−17,5%. Самую высокую ставку предлагают в РРБ-Банке . Кроме того, в Банке Дабрабыт появился новый вклад «Хуткi» под 16,5%.

Ставка в МТБанке будет зависеть от ставки кредитов овернайт и, следовательно, может изменяться. Открыть вклады на 6 месяцев можно при минимальной сумме от 10 рублей в БНБ-Банке до 500 рублей в Банке Дабрабыт .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 17,5% (фиксированная), +2,3 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 15,5% (фиксированная) онлайн и 15% (фиксированная) оффлайн, +2,25 п. п; 190 дней; от 10 BYN; да, кроме последних двух месяцев; да Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная); 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная Банк Решение,

Online-решение 15,5% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 15% (СКО+6,25%), +0,5 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 17,5% (фиксированная), +2,3 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 15,5% (фиксированная) онлайн и 15% (фиксированная) оффлайн, +2,25 п. п; 190 дней; от 10 BYN; да, кроме последних двух месяцев; да Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная); 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная Банк Решение,

Online-решение 15,5% (фиксированная), без изменений; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да МТБанк,

МТБелки 15% (СКО+6,25%), +0,5 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц

Самая низкая ставка в рублях на полгода составит 11%.

Отзывные вклады на 6 месяцев

Изменений в категории отзывных вкладов на полгода не отмечено. Процентные ставки по лучшим вкладам составили 12,9−13,7% годовых. Лидер — БТА Банк .

Вклады БТА Банка и Банка БелВЭБ оформляются в онлайн-сервисах банка. А для того, чтобы открыть депозит «Гостеприимный» от Банка ВТБ необходимо обратиться в один из пяти мини-офисов: три находятся в Минске, еще по одному — в Барановичах и Гродно.

Другие условия отзывных вкладов подробно описаны ниже.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад

(отзывный) 13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Банк ВТБ,

Гостеприимный 12,9% (фиксированная), без изменений; 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад

(отзывный) 13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Банк ВТБ,

Гостеприимный 12,9% (фиксированная), без изменений; 190 дней; от 5 BYN; только в день открытия вклада; нет

Оформить вклад в других банках на аналогичных условиях можно под ставки от 6,11%.

Безотзывные вклады на 12 месяцев

За прошедший месяц два банка увеличили ставку по депозитам на 1,5 п.п. Это РРБ-Банк и Франсабанк . На данный момент лучшие безотзывные вклады на год принесут от 16,25% до 18,2%. Отметим, что оформить два самых выгодных вклада из этой категории в Банке Решение и РРБ-Банке можно с любым первоначальным взносом. По другим вкладам действуют ограничения не менее 100−1000 рублей.

Условия по возможности пополнения вкладов отличаются в разных банках. В Технобанке пополнение вклада запрещено, в РРБ-Банке и БТА Банке сделать дополнительный взнос можно только в первый месяц, а депозиты Банка Решение и Франсабанка можно пополнять практически в течение всего срока размещения вклада.

В таблице мы собрали ключевые условия пяти лучших вкладов на год без возможности отзыва.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 17,5% (фиксированная), +1,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение 18,2% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да Франсабанк,

Верный расчёт 16,5% (фиксированная), +1,5 п. п; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная, без изменений); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 17,5% (фиксированная), +1,5 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение 18,2% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да Франсабанк,

Верный расчёт 16,5% (фиксированная), +1,5 п. п; 385 дней; от 100 BYN; да, первые 350 дней; нет БТА Банк,

Я реален 16,3% (фиксированная), без изменений; 13 месяцев; от 1000 BYN; да, первый месяц; да, ежедневная Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная, без изменений); 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

Ставки в других банках стартуют с 12,05% годовых.

Отзывные вклады на 12 месяцев

Два банка изменили ставки по отзывным депозитам. Во Франсабанке ставка выросла на 3 п.п., а в Банке Решение отметили снижение доходности вклада на 1,2 п.п. Сегодня лучшие вклады на год принесут 15−17% годовых.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 16% (фиксированная), -1,2 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Франсабанк,

Результативный 16% (фиксированная), +3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 16% (фиксированная), -1,2 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Франсабанк,

Результативный 16% (фиксированная), +3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет

По вкладам в других банках предлагают от 6% годовых.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.