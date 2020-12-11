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В 14 странах открыты «народные посольства» Беларуси
11.12.2020 10:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» за рубежом. Проект поддержали белорусские общины в 20 странах.
«Народные посольства» откроются 11 декабря в 20 странах мира, включая Литву, РФ, Испанию, Бразилию и др.
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал, какие задачи стоят перед посольствами. По его словам, народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия».
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Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» за рубежом. Проект поддержали белорусские общины в 20 странах.
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