В 14 странах открыты «народные посольства» Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Белорусская оппозиция открыла «народные посольства» за рубежом. Проект поддержали белорусские общины в 20 странах.

«Народные посольства» откроются 11 декабря в 20 странах мира, включая Литву, РФ, Испанию, Бразилию и др.

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал, какие задачи стоят перед посольствами. По его словам, народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия».



«Также для нас важно демонстрировать режиму, что белорусы хотят иметь своих легитимных представителей за рубежом», - добавил он.