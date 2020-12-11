|
В Кобрине драматично горел большой склад с зерном, пострадавших нет
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в 20:47 загорелся склад зерна на территории Кобринского производства ОАО «Брестхлебопродукт» по ул. Ленина, 87. Впечатляющие фото происшествия
Пожар уничтожил шиферную кровлю кирпичного здания 1946 года постройки и 60 тонн зерна. Остальные 3797 тонн, расположенные на 750 квадратных метрах склада, удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в 20:47 загорелся склад зерна на территории Кобринского производства ОАО «Брестхлебопродукт» по ул. Ленина, 87. Впечатляющие фото происшествия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)