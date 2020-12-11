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В Кобрине драматично горел большой склад с зерном, пострадавших нет

11.12.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в 20:47 загорелся склад зерна на территории Кобринского производства ОАО «Брестхлебопродукт» по ул. Ленина, 87. Впечатляющие фото происшествия публикует пользователь ZeppeliN_Z на форуме Onliner. О пожаре спасатели узнали с помощью извещателя. 

В Кобрине драматично горел большой склад с зерном, пострадавших нет

Пожар уничтожил шиферную кровлю кирпичного здания 1946 года постройки и 60 тонн зерна. Остальные 3797 тонн, расположенные на 750 квадратных метрах склада, удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Кобрине драматично горел большой склад с зерном, пострадавших нет
 
 
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Вчера вечером в 20:47 загорелся склад зерна на территории Кобринского производства ОАО «Брестхлебопродукт» по ул. Ленина, 87. Впечатляющие фото происшествия...
 
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