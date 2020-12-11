Доллар ускорил падение

Источник материала: Onliner

После слишком лихого 7-дневного спуска с горки доллар пытается тормозить, вчера подешевел совсем чуть-чуть. Казалось, того и гляди снова потащит свои санки наверх. Зато у евро спуск был в разгаре, он уже несколько дней весело разгонялся — пока не ударится о свое дно, которое пока не разглядеть в тумане.

С утра доллар решил продолжить спуск и подешевел на 1,52 копейки. Стоит пока 2,5324.

Евро потерял 0,08 копейки. Курс — 3,0793.

Сотня российских подешевела на 1,17 копейки, торгуется по 3,47.

В четверг доллар подешевел на 0,06 копейки и стал стоить 2,5476. Евро потерял 1,27 копейки, его покупали по 3,0801. У сотни российских рублей был минус 1,92 копейки и курс 3,4583.