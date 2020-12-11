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Доллар ускорил падение
Источник материала: Onliner
После слишком лихого 7-дневного спуска с горки доллар пытается тормозить, вчера подешевел совсем чуть-чуть. Казалось, того и гляди снова потащит свои санки наверх. Зато у евро спуск был в разгаре, он уже несколько дней весело разгонялся — пока не ударится о свое дно, которое пока не разглядеть в тумане.
С утра доллар решил продолжить спуск и подешевел на 1,52 копейки. Стоит пока 2,5324.
Евро потерял 0,08 копейки. Курс — 3,0793.
Сотня российских подешевела на 1,17 копейки, торгуется по 3,47.
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После слишком лихого 7-дневного спуска с горки доллар пытается тормозить, вчера подешевел совсем чуть-чуть. Казалось, того и гляди снова потащит свои санки наверх....
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