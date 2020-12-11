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Электрический Volkswagen ID.6 поступит в продажу в 2023 году
Источник материала: Onliner
Глава R&D центра Volkswagen Франк Вельч сообщил, что пятой моделью электролинейки ID у компании станет седан в стиле концепта ID Vizzion Concept. Машина появится на рынке в третьем квартале 2023 года с внушительным запасом хода 700 км.
Вероятнее всего, машину назовут ID.6 и она будет доступна не только в кузове седан, но и в виде универсала. Кто-то называет будущую новинку «Passat новой эры Volkswagen». При этом создатели машины уверяют, что за счет оптимального расположения компонентов силовой установки салон ID.6 будет просторным, как в Phaeton.
Покупателям предложат как моноприводную версию модели с двигателем на задней оси, так и «двухмоторную» модификацию с полным приводом. Вельч пообещал вывести на рынок также «заряженную» версию электрического Volkswagen, которая получит название GTX. До сотни она будет разгоняться за 5,6 секунды. Базовый ID.6 с задним приводом проделает это за 8,5 секунды.
В основе новинки будет лежать архитектура MEB, а самая крупная батарея, доступная для модели, получит емкость 84 кВт·ч. Немцы уверены, что этого хватит для запаса хода в 700 км. Производство автомобиля наладят на заводе в Эмдене (Германия).
коричневый, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
серый, седан, бензин 4.2 л, автоматическая, полный привод
белый, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
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Глава R&D центра Volkswagen Франк Вельч сообщил, что пятой моделью электролинейки ID у компании станет седан в стиле концепта ID Vizzion Concept. Машина появится на рынке в третьем...
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