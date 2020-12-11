ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электрический Volkswagen ID.6 поступит в продажу в 2023 году

11.12.2020 10:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Глава R&D центра Volkswagen Франк Вельч сообщил, что пятой моделью электролинейки ID у компании станет седан в стиле концепта ID Vizzion Concept. Машина появится на рынке в третьем квартале 2023 года с внушительным запасом хода 700 км.

Вероятнее всего, машину назовут ID.6 и она будет доступна не только в кузове седан, но и в виде универсала. Кто-то называет будущую новинку «Passat новой эры Volkswagen». При этом создатели машины уверяют, что за счет оптимального расположения компонентов силовой установки салон ID.6 будет просторным, как в Phaeton.

Покупателям предложат как моноприводную версию модели с двигателем на задней оси, так и «двухмоторную» модификацию с полным приводом. Вельч пообещал вывести на рынок также «заряженную» версию электрического Volkswagen, которая получит название GTX. До сотни она будет разгоняться за 5,6 секунды. Базовый ID.6 с задним приводом проделает это за 8,5 секунды.

В основе новинки будет лежать архитектура MEB, а самая крупная батарея, доступная для модели, получит емкость 84 кВт·ч. Немцы уверены, что этого хватит для запаса хода в 700 км. Производство автомобиля наладят на заводе в Эмдене (Германия).

Volkswagen Touareg II 2, 2013 г.в., 136 000 км
коричневый, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
53 245 р.
20 900$ / 17 287€
Volkswagen Phaeton I Рестайлинг Long, 2011 г.в., 117 000 км
серый, седан, бензин 4.2 л, автоматическая, полный привод
43 054 р.
16 900$ / 13 978€
Volkswagen Jetta VII Status, 2020 г.в., 3 000 км
белый, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
57 321 р.
22 500$ / 18 610€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава R&D центра Volkswagen Франк Вельч сообщил, что пятой моделью электролинейки ID у компании станет седан в стиле концепта ID Vizzion Concept. Машина появится на рынке в третьем...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА Гончаренко обновил антирекорд российских клубов в Лиге Европы и установил еще один новый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика