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Акция от «Белпочты»: «Поздравим Деда Мороза с Днём рождения!»

11.12.2020 10:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция от «Белпочты»: «Поздравим Деда Мороза с Днём рождения!»

Карусель новогодних акций набирает обороты в Беларуси. Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартовал и с каждым днём расширяет географию.

А сегодня инициативой порадует Белпочта: По всей стране в отделениях почтовой связи пройдёт акция «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!». Все желающие смогут написать тёплые слова символу праздника, рассказать о себе и о своих добрых поступках в уходящем году и бесплатно отправить открытки в резиденцию зимнего волшебника.

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Карусель новогодних акций набирает обороты в Беларуси. Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартовал и с каждым днём расширяет географию. А...
 
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