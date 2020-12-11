Акция от «Белпочты»: «Поздравим Деда Мороза с Днём рождения!»

Источник материала: ОНТ

Карусель новогодних акций набирает обороты в Беларуси. Республиканский благотворительный марафон «Наши дети» стартовал и с каждым днём расширяет географию.

А сегодня инициативой порадует Белпочта: По всей стране в отделениях почтовой связи пройдёт акция «Поздравим Деда Мороза с Днем рождения!». Все желающие смогут написать тёплые слова символу праздника, рассказать о себе и о своих добрых поступках в уходящем году и бесплатно отправить открытки в резиденцию зимнего волшебника.

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