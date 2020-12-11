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Общественные приёмные продолжают работу
Источник материала: ОНТ
Всё больше предложений звучит на диалоговых площадках. Наиболее значимые вскоре рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.
Кроме этого людям помогают решить и насущные вопросы – многие обращаются именно за помощью. Качество дорог, скользкие тротуары или сбои в системах отопления и водоснабжения – всё рассмотрят в краткие сроки. Сегодня общественные приёмные продолжат работу. Людей выслушают в Витебске и Краснополье. Во избежание риска заражения есть возможность обратиться по телефону, номера – на сайтах исполкомов.
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Всё больше предложений звучит на диалоговых площадках. Наиболее значимые вскоре рассмотрят на Всебелорусском народном собрании. Кроме этого людям помогают...
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