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Общественные приёмные продолжают работу

11.12.2020 10:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные продолжают работу

Всё больше предложений звучит на диалоговых площадках. Наиболее значимые вскоре рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.

Кроме этого людям помогают решить и насущные вопросы – многие обращаются именно за помощью. Качество дорог, скользкие тротуары или сбои в системах отопления и водоснабжения – всё рассмотрят в краткие сроки. Сегодня общественные приёмные продолжат работу. Людей выслушают в Витебске и Краснополье. Во избежание риска заражения есть возможность обратиться по телефону, номера – на сайтах исполкомов.

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Теги: Витебск
 
 
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Всё больше предложений звучит на диалоговых площадках. Наиболее значимые вскоре рассмотрят на Всебелорусском народном собрании. Кроме этого людям помогают...
 
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