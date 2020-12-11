Почему не стоит носить маску на улице в мороз? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Носить маску на улице необходимо там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее нет необходимости, поскольку она быстро намокает и охлаждается, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Елена Белова.

Она добавила, что маску нужно носить только в местах большого скопления людей, например, на остановке.

ФОТО: ferra.ru













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