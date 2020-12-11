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Разговорчики в сети: «Сало с прослоечкой посередине можно есть?»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Милиция заявила, что вывешивание БЧБ-флагов будет расценивается как пикет. Байнет отреагировал.

Юрый Губарэвiч, рух «За свабоду»: «У адпаведнасці з заканадаўствам накіраваў заяву ў Мінгарвыканкам на правядзенне пікета на балконе жылога дома шляхам вывешвання бел-чырвона-белага сцяга. У сувязі з адсутнасцю ўдзельнікаў (халодна будзе стаяць на балконе цэлы дзень) папрасіў гарвыканкам вызваліць мяне ад аплаты паслуг міліцыі і камунальных службаў».

На открытой дискуссионной площадке talks.by, тем временем, бурные обсуждения нововведения. У пользователей, в основном, вопросы. Предлагаем избранное.

«А поднятое лицо перед милиционером – как личное оскорбление и нанесение тяжких душевных переживаний. Так можно придумать всё что угодно. А где это наши доблестные депутаты? Так и будут молчать?»

«А как ГУВД расценивает гирлянды в окнах в БЧБ-цветах? И что делать Деду Морозу, если у него остался только бело-красно-белый халат?»

«Интересно, а требования госорганов по выбору тех же штор и цвета гирлянды будет расцениваться как давление на людей и как преследование граждан по политическим взглядам?»

«Надо запретить цвета: красный и белый. Пусть съездит в Туркменистан за опытом».

«А заглядывание в чужие балконы не является вмешательством в личную жизнь?»

Разговорчики в сети: «Сало с прослоечкой посередине можно есть?»

«Сало с прослоечкой посередине можно есть?»

«Ну, теперь заживем, главная проблема страны решена».

 
 
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Милиция заявила, что вывешивание БЧБ-флагов будет расценивается как пикет. Байнет отреагировал.
 
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