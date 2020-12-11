ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать с сыном погибли на пожаре под Дзержинском

11.12.2020 10:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Пять человек погибли в огне в минувшие дежурные сутки, сообщили в МЧС.

Мать с сыном погибли на пожаре под Дзержинском
Фото носит иллюстративный характер

Накануне поздно вечером произошел пожар в деревне Мощеное (Дзержинский район). В ходе тушения огня были обнаружены тела 62-летней женщины и ее 30-летнего сына.

Также летальные исходы были зафиксированы в деревне Мостки (Рогачевский район) — погиб 68-летний мужчина, деревне Холстово (Быховский район) — погибла 79-летняя женщина, деревне Мохро (Ивановский район) — погиб 59-летний мужчина.

Всего с начала года в огне погибли 565 человек (за аналогичный период прошлого года — 439). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять человек погибли в огне в минувшие дежурные сутки, сообщили в МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Размова зь дзяўчынай, якая ўратавала сьцяг са сьметніцы і за гэта была затрыманая. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика