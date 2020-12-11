Власти прочат турбизнесу бурный рост, а он умирает

Туристические компании из-за пандемии оказались в бедственном положении, некоторые уже начали банкротиться. Бизнес ждет руку помощи от государства, однако поддержки нет. Почему? Госслужащие отказываются отвечать на этот вопрос.



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Тонущий бизнес не может получить господдержку

Если оценивать положение дел в турбизнесе на основании официальных документов и планов, то впереди туриндустрию ожидает светлое будущее. Так, проект программы социально-экономического развития до 2025 года, который подготовили власти, предусматривает бурный рост туристической отрасли.

Документ предполагает, что за будущую пятилетку в 1,5 раза увеличится численность организованных туристов (граждан Беларуси), отправленных по маршрутам тура в пределах родной страны. Также разработчики программы ожидают, что за грядущую пятилетку вырастет в 5 раз (с 100 до 500 млн долларов) экспорт туристических услуг Беларуси.

Для достижения столь высоких темпов роста туриндустрии «предполагается усовершенствовать законодательство в сфере туризма», провести либерализацию визового режима, упростить административные процедуры и обеспечить «беспрепятственное перемещение иностранных граждан через все участки границы».

При этом в проекте программы социально-экономического развития на пятилетку разработчики почему-то не сочли нужным акцентировать особое внимание на текущее удручающее положение, в котором оказались туристические организации страны.

Между тем, бизнес-союзы фиксируют крайне плачевное финансовое положение туристических компаний — из-за пандемии их выручка сократилась, а необходимость платить налоги и выполнять иные обязательства никуда не делась. В результате, учредителям порой приходится даже из личного кармана платить по счетам.

Деловое сообщество предложило властям оказать поддержку, которая бы позволила выжить в текущих условиях представителям туриндустрии. В частности, Республиканский союз туристический организаций и Республиканский союз промышленников и предпринимателей предложили правительству предоставить субсидии туристическим компаниям (которые занимаются внутренним и въездным туризмом) для выплаты минимальной зарплаты работникам.

Кроме этого, деловое сообщество просит правительство установить для туроператоров на срок не менее 6 месяцев налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль, добавленную стоимость, земельного налога, налога на недвижимость. Также турбизнес просит государство предоставить туристическим компаниям льготные кредиты на срок до полугода для поддержания своей деятельности.

Перечисленные меры деловое сообщество предлагало включить в пакет правительственных мер по поддержке туризма.

В конце ноября правительство действительно утвердило План первоочередных мер поддержки внутреннего и въездного туризма. Однако, несмотря на актуальное название документа, суть плана сильно огорчила турбизнес, так как совминовский документ не содержит мер по финансовой господдержке туриндустрии в условиях пандемии.

Акцент в плане ставится не на том, как государство поможет турбизнесу пережить пандемию, а на том, что должен сделать бизнес для улучшения имиджа Беларуси «как страны безопасной для путешествий».

Бизнес-союзы сигнализируют: туристическая индустрия умирает

Туристические компании Беларуси отмечают, что из-за сложного финансового положения и отсутствия поддержки со стороны государства могут потерять работников.

«Нет ни одного ВУЗа, который бы готовил специалистов для въездного туризма, это штучные специалисты. Что сделано для того, чтобы туристическая отрасль их не потеряла? Мы не просили (от государства) денег, но нам вообще ничем не помогают. Мы должны возвращать деньги туристам. Не принято даже решение об отсрочке платежей», — подчеркнула во время круглого стола, организованного бизнес-союзами, директор турагентства «Виаполь» Галина Потаева.

В свою очередь, Министерство спорта и туризма отмечает, что проект указа о поддержке туристической отрасли был подготовлен, но не раскрывает причин, по которым документ не был принят.

«Был действительно разработан такой указ, и он ушел в правительство, однако причины, по которым указ не был принят, разгласить вам не могу», — сказал во время круглого стола главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов.

Также не смогли сотрудники министерства ознакомить представителей бизнеса и журналистов во время круглого стола со статистикой, которая бы отражала финансовое положение дел в туристической отрасли, и динамику ситуации в индустрии.

В результате, после эмоционального диалога с регулятором, у бизнес-союзов сложилось впечатление, что специалисты Министерства спорта и туризма не уделяют должного внимания туристической отрасли, которая оказалась из-за пандемии в тяжелом финансовом положении.

В этой связи председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун во время круглого стола обратила внимание, что, согласно законодательству, государственные органы обязаны своевременно принимать меры для предупреждения экономической несостоятельности (банкротства) организаций.

«Сегодня Министерство спорта и туризма наделено всеми полномочиями для того, чтобы качественно управлять туристической отраслью», — отметила Бичун.

В беседе с корреспондентом БелаПАН глава Республиканского союза туристических организаций сообщила, что из-за тяжелого финансового положения и отсутствия господдержки уже начались банкротства туристических компаний.

«Сегодня у субъектов туристического рынка нет выхода. Частный бизнес создавался для получения прибыли. Её сегодня нет, условий для восстановления деятельности нет. Мы видим, что границы закрыты, эпидемиологическая ситуация сложная, а органы госуправления не создали условия для предупреждения финансовой несостоятельности (банкротства) туристических компаний», — подчеркнула Оксана Бичун.

Складывается впечатление, добавила она, что сотрудники госорганов добиваются того, чтобы туристическая отрасль умерла. «По-другому объяснить действия и бездействия госорганов мы не можем», — резюмировала Оксана Бичун.

В свою очередь, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец сообщил корреспонденту БелаПАН, что было подготовлено четыре проекта указана о поддержке туристической отрасли, но ни один из них по неизвестным причинам не был поддержан на государственном уровне.

«Удивляют и возмущают бездействия госорганов в части оказания поддержки туристической отрасли», — сказал Швец.

По его мнению, очевидно, что в сложившихся условиях туристические компании, которые не располагают резервами, вынуждены будут уходить с рынка. «В этих условиях нас разочаровывает непрофессиональное поведение Министерства спорта и туризма, которое, по идее, должно предлагать меры, направленные на предупреждение банкротства туристических компаний. Если они подготовили проект указа о господдержке туристической отрасли, и документ не был принят, значит, разработчики были недостаточно убедительны», — полагает Швец.

В то же время План первоочередных мер поддержки внутреннего и въездного туризма, который правительство с подачи Министерства спорта и туризма утвердило в конце ноября, дискредитирует правительство в глазах бизнеса, считает Швец.

«Этот план имитационный, он совершенно не соответствует времени. Поэтому возникает вопрос, понимают ли разработчики этого плана реальное положение дел в отрасли, и в состоянии ли они вообще регулировать туриндустрию», — отмечает Швец.

По его мнению, если реальная господдержка туристической отрасли не будет оказана, «нас ждет высвобождение рабочей силы и увеличение армии безработных».