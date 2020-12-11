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Евросоюз утвердил 7-летний бюджет несмотря на сопротивление Польши и Венгрии

11.12.2020 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидеры стран Евросоюза утвердили семилетний бюджет ЕС и фонд борьбы с последствиями пандемии на общую сумму около 1,8 трлн евро.

Польша и Венгрия отказались от намерения блокировать принятие бюджета из-за увязки ассигнований с принципом соблюдения странами верховенства права.

Перед саммитом ЕС 10-11 декабря председательствующая сейчас в Евросоюзе Германия провела переговоры с Варшавой и Будапештом, и добилась компромиссного решения.

Как сообщает Reuters, в рамках этого компромисса лидеры стран ЕС по итогам саммита опубликуют заявление о том, что правило о верховенстве закона будет применяться исключительно для того, чтобы обеспечить целевое расходование средств ЕС, а не для наказания стран за не связанные с этим прегрешения.

Кроме того, Польша и Венгрия намерены заморозить применение нового принципа, обратившись в Европейский суд с иском о его соответствии другим документам ЕС. Процесс в Европейском суде может занять пару лет.

Большинство стран ЕС все же хотят, чтобы в будущем финансирование из бюджета ЕС было увязано с определенными условиями, так что решение проблемы просто отложили на небольшой срок.

 
 
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Лидеры стран Евросоюза утвердили семилетний бюджет ЕС и фонд борьбы с последствиями пандемии на общую сумму около 1,8 трлн евро.
 
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