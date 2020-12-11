В Беларуси вырастет минимальная зарплата

Денежные доходы населения индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек, говорится в сообщении. Также подлежит индексации размер минимальной заработной платы. За ноябрь с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.





В Минтруда напомнили, что бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября, в этой связи связанные с БПМ денежные доходы в ноябре не индексируются.