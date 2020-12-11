ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По-прежнему закрыт ряд минских магазинов "Виталюр"

11.12.2020 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ситуация с закрытием торговых точек сети «Виталюр» в Минске по-прежнему не разрешилась. В пятницу, 11 декабря, в столице не работают 10 магазинов торговой сети.

Это магазины, расположенные по адресам:

пр. Газеты «Правда», 20 (предположительно до 11:00);  

пр. Газеты «Правда», 40/2 (предположительно до 11:00);  

ул. Кижеватова, 72−1;  

ул. О. Кошевого, 9;  

ул. Плеханова, 89;  

ул. Плеханова, 34;  

ул. Притыцкого, 40;  

пр. Пушкина, 24;  

пр. Рокоссовского, 148а;  

ул. Филимонова, 10.  

Как отмечает пресс-служба «Виталюра», магазины закрыты по техническим причинам, причем не работают только супермаркеты. «Арендаторы в объектах работают в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проблемы у сети возникли якобы из-за не вывешенных на торговых объектах государственных флагах, на чем настаивали госорганы. В самой сети ситуацию комментировать отказались.

Всего в сети «Виталюр» 79 магазинов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с закрытием торговых точек сети «Виталюр» в Минске по-прежнему не разрешилась. В пятницу, 11 декабря, в столице не работают 10 магазинов торговой сети.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему не стоит носить маску на улице в мороз? Объясняет врач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика