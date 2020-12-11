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Александра Романовская о спортсменах, подписавших провластное письмо: Если они сделали это ради денег, то это низко, подло и очень мелочно
Источник материала: Партизан
Звезда женского фристайла Александра Романовская рассказала, что подписала письмо против насилия и фальсификации выборов и почему не собирается молчать о происходящем в стране.
«Я же с самого начала, когда высказала свою позицию, не позиционировала себя как спортсменка. Спорт — это просто работа», — заявила Романовская изданию ForbesWoman Russia.
Романовская считает, что не важно в какой сфере ты работаешь, главное — оставаться гражданином.
«Я просто человек, живущий в своей стране и наблюдающий беспредел, про который я не хочу молчать», — заявила спортсменка.
Она сказала, что с удовольствием послушает аргументы провластных спортсменов, если, они делают это от чистого сердца.
«Если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно. И никаких оправданий этому я не нахожу», — прокомментировала Романовская.
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Александра Романовская о спортсменах, подписавших провластное письмо: Если они сделали это ради денег, то это низко, подло и очень мелочно
Звезда женского фристайла Александра Романовская рассказала, что подписала письмо против насилия и фальсификации выборов и почему не собирается молчать о...
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