ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты приняли поправки о расширении использования госфлага на массовых мероприятиях

11.12.2020 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют расширить использование госфлага на массовых мероприятиях, это предусмотрено поправками в закон о государственных символах, принятыми нижней палатой парламента во втором чтении в четверг.




Проект закона включает нормы по расширению использования государственного флага для госорганов и организаций, рассказал корреспонденту "Интерфакс-Запад"заместитель председателя комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло.

В действующей редакции закона флаг может использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых государственными органами и иными организациями, гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.

"Эта норма в законопроекте расширена, теперь в ней прописаны спортивные, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные массовые мероприятия. А для граждан добавлена формулировка "иные случаи использования" при условии обеспечения необходимого уважения к флагу", - отметил депутат.

Свилло пояснил, что речь идёт об уточнении, расширении и конкретизации понятия "других массовых мероприятий" за счёт этого перечисления. "Эти и другие новации позволяют расширять сферу применения госфлага. Причём корректно с точки зрения юридической культуры", - уточнил он.

Как сообщается на сайте Палаты представителей, проект закона корректирует также двухцветное изображение государственного герба и устанавливает его многоцветное и одноцветное (серебряное и золотое) изображения. Планируется, что в приложении к закону появится эталонное изображение государственного флага. В действующей версии закона его нет. Оно хранится в Национальном архиве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют расширить использование госфлага на массовых мероприятиях, это предусмотрено поправками в закон о государственных символах, принятыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Сухарево с самого утра вышли на смелую акцию на мосту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика