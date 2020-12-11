«95% билетов в Польшу – в один конец»

















Чаще всего пользователей интересует, как по воздуху попасть в соседние страны. Больше всего увеличилось количество поисков в страну ЕС Польшу - на 61,5%. На втором месте по популярности - Россия (60,2%), немного отстает Украина (59,5%).





onliner.by . Сейчас улететь из Минска в Варшаву можно по цене от 139 до 396 рублей, в Москву - от 270 до 887 руб., а дешевле всего перелет до Киева - от 171 до 441 руб. Интересно, что 95% уже купленных билетов в Польшу - в один конец, рассказали в компании





В Вильнюс самолеты из Минска летают 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 208 рублей. С багажом - 283 рубля.