Moody s повысило рейтинг БПС-Сбербанка

Источник материала: Myfin

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Рейтинг БПС-Сбербанка изменен с «Caa1» (спекулятивные обязательства низкого качества, подверженные очень высокому кредитному риску) на «В3» (спекулятивные обязательства, подверженные высоком кредитному риску).

Moody's отмечает, что рейтинги банка могут быть повышены при улучшении макроэкономической среды в Беларуси.

При этом агентство допускает и возможность понижения базовой оценки кредитоспособности банка, если значительно ухудшится его ликвидность или капитал. Долгосрочные депозитные рейтинги банка могут быть снижены в случае серьезного ухудшения кредитного профиля или введения ограничений на платежи клиентов, пишет interfax.by.