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Moody s повысило рейтинг БПС-Сбербанка

11.12.2020 11:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Рейтинг БПС-Сбербанка изменен с «Caa1» (спекулятивные обязательства низкого качества, подверженные очень высокому кредитному риску) на «В3» (спекулятивные обязательства, подверженные высоком кредитному риску).

Moody's отмечает, что рейтинги банка могут быть повышены при улучшении макроэкономической среды в Беларуси.

При этом агентство допускает и возможность понижения базовой оценки кредитоспособности банка, если значительно ухудшится его ликвидность или капитал. Долгосрочные депозитные рейтинги банка могут быть снижены в случае серьезного ухудшения кредитного профиля или введения ограничений на платежи клиентов, пишет interfax.by.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Рейтинговое агентство Moody s Investors Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги в иностранной валюте для 18 банков в странах СНГ, в том числе БПС-Сбербанка в...
 
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