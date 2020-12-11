Как пандемия повлияла выбросы СО2 в атмосферу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Выбросы углекислого газа в атмосферу стали заметно меньше за время пандемии COVID , исследование на эту тему было опубликовано в журнале Earth System Science Data.

По данным издания, в этом году выбросы углерода в атмосферу сократились на 2,4 миллиарда тонн. Для сравнения – в 2009 году во время глобального экономического кризиса выбросы в атмосферу снизились всего на полмиллиарда тонн. После окончания Второй мировой войны выбросы углерода в атмосферу сократились менее, чем на миллиард тонн.

В целом в Европе и США выбросы снизились на 12%. В некоторых отдельных странах снижение еще больше. Так, Франция продемонстрировала пятнадцатипроцентное снижение выбросов, Великобритания – 13%. Причина в жестком локдауне, который вводился в этих странах, цитирует ВВС профессора Коринн Ле Кере из университета Ист-Англии.

В Великобритании и Франции большая часть выбросов приходится на транспортный сектор, и меньше - на промышленность и другие секторы экономики. Это же касается Франции – там на транспорт приходится около 40% выбросов, а значительная часть электроэнергии производят атомные электростанции.

Серьезно пострадала из-за COVID и авиация: ожидается, что к концу года выбросы снизятся на 40% в сравнении с 2019 годом.

А вот в Китае выбросы могут только вырасти. В целом, по оценкам исследовательской группы, цифры в стране в этом году сократятся только на 1,7%. Значительное сокращение выбросов фиксировалось там в феврале и марте.

Однако, исследователи не рекомендуют, в качестве единственной причины рассматривать только пандемию. Возможно, свой эффект возымела и климатическая политика, проводимая странами.

Печальная новость в том, что многие исследователи сходятся во мнении: восстановление выбросов в 2021 году на прежнем уровне почти неизбежно.

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