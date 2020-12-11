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Доллар упал ниже 2,54 рубля. Какие курсы валют установили обменники

11.12.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах 11 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начал падать после вчерашнего роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,12% — до 3,0764 рубля, доллар упал на 0,66% (до 2,5307 рубля), а российский рубль упал на 0,21% — до 3,4657 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.32.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,537 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк). 

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке и Технобанке — 2,535 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Цептербанке, БПС-Сбербанке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,077 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке — 3,075 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар на торгах 11 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже снова начал падать после вчерашнего роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили...
 
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