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Обсуждают протестующих и «шуршащие купюры». Появилось новое видео с регистраторов силовиков

11.12.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня инициатива BYPOL на своем канале в YouTube выложила видео с нагрудного регистратора одного из сотрудников силовых структур, который с коллегами находился возле водомета недалеко от Дворца независимости. Судя по дате на видео, оно записано 23 августа. На нем слышно, что обсуждают между собой силовики.

Сотрудники в балаклавах и шлемах нецензурно бранятся, подсказывают друг другу, кого из протестующих снимать, и обсуждают участниц акции. Вот некоторые примечательные диалоги.

— Иди отсюдова, — говорит в начале видео, видимо, кому-то из протестующих один из сотрудников. Тот, скорее всего, интересуется почему.

— Потому что пострадаешь. Да. Потом будешь ж*** синюю показывать, — объясняет он. — Все, иди.

— А вон та малая, смотри, с каким е***, как у Мальвины, на***, поставила на***, вот она нормально бабок за эту х*** подымет. Ну, блондиночка в желтой юбке, — обсуждают одну из протестующих силовики.

— Этого п*** c волынкой нужно запомнить, он же рано или поздно где-нибудь в метро, б***, будет стоять, на***, — говорят они.

— 044, как только начнут более-менее расходиться с проспекта, будьте готовы поработать по проспекту и, возможно, даже [неразборчиво], — командуют сотрудникам из рации.

— Когда разойдутся, я так понял, и останутся самые у***, — говорит еще один сотрудник.

— Я так понял, да, — отвечает его коллега.

— Я имею в виду «помыть», — уточняют из рации.

— А, помыть... Что значит «помыть», б***. Х*** пойми, на***, — недоумевает сотрудник.

— Надо солдатов вербовать, пока есть время, — говорит один из силовиков.

— Не думаю, что эти солдаты захотят потом это повторить, — отвечает его собеседник.

— Наоборот, должны будут быть воодушевлены этим драйвом, душком адреналина, на***, чувством военной романтики, как говорится.

— Вот тебя, б***, чувством романтики воодушевляет, что п***, — иронично замечает собеседник. — Только шуршащие купюры. Зеленые.

— П*** я шуршащих купюр заработал, — смеется первый.

— А что, не? — продолжает собеседник. — В банке ты, б***, больше заработал, кассиром.

— Ну, не, на***, — соглашается первый. — Ну, б***, я б уже в отделе сидел бы, наверное.

— Там же х*** нужно, а здесь ничего не делаешь, — говорит второй. Первый смеется.

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Сегодня инициатива BYPOL на своем канале в YouTube выложила видео с нагрудного регистратора одного из сотрудников силовых структур, который с коллегами находился возле...
 
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