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Названа лучшая игра года. Вам она могла не понравиться
Источник материала: Onliner
До вчерашнего дня самой ожидаемой и хайповой игрой года заслуженно называлась The Last of Us Part II. Проект получился качественный, но скандальный. В отличие от профессиональных критиков, многим геймерам игра пришлась не по вкусу. В итоге на
The Last of Us Part II была представлена в десяти номинациях и победила в семи из них. Помимо игры года она также выиграла в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший звук», «Лучший приключенческий экшен», «Лучшее повествование», «Лучшая актерская игра». Также The Last of Us Part II назвали лучшей игрой для людей с ограниченными возможностями.
Ранее ни одна игра за всю историю премии не получала столько наград. Для примера, у Red Dead Redemption 2 было «всего» четыре победы.
Любопытно, что по версии геймеров игрой года стала не The Last of Us Part II, а Ghost of Tsushima — еще один эксклюзив для PlayStation. Лучшим экшеном при этом признали Hades, ролевой игрой — Final Fantasy VII Remake, файтингом — Mortal Kombat 11, симулятором — Microsoft Flight Simulator. С полным списком номинантов и победителей можно ознакомиться на
2020 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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До вчерашнего дня самой ожидаемой и хайповой игрой года заслуженно называлась The Last of Us Part II. Проект получился качественный, но скандальный. В отличие от...
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