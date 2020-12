Названа лучшая игра года. Вам она могла не понравиться

Источник материала: Onliner

До вчерашнего дня самой ожидаемой и хайповой игрой года заслуженно называлась The Last of Us Part II. Проект получился качественный, но скандальный. В отличие от профессиональных критиков, многим геймерам игра пришлась не по вкусу. В итоге на Metacritic у второй части The Last of Us более 90 баллов от журналистов и всего 5,7 балла от игроков. Тем не менее именно ее назвали лучшей игрой года по версии The Game Awards 2020 — «Оскара» в мире виртуальных развлечений.

The Last of Us Part II была представлена в десяти номинациях и победила в семи из них. Помимо игры года она также выиграла в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший звук», «Лучший приключенческий экшен», «Лучшее повествование», «Лучшая актерская игра». Также The Last of Us Part II назвали лучшей игрой для людей с ограниченными возможностями.

Ранее ни одна игра за всю историю премии не получала столько наград. Для примера, у Red Dead Redemption 2 было «всего» четыре победы.

Любопытно, что по версии геймеров игрой года стала не The Last of Us Part II, а Ghost of Tsushima — еще один эксклюзив для PlayStation. Лучшим экшеном при этом признали Hades, ролевой игрой — Final Fantasy VII Remake, файтингом — Mortal Kombat 11, симулятором — Microsoft Flight Simulator. С полным списком номинантов и победителей можно ознакомиться на сайте премии .