Водитель Infiniti сбил ребенка на переходе и уехал: появилось видео резонансного ДТП (видео)

Источник материала: Onliner Вчера, 10 декабря, на регулируемом пешеходном переходе в Минске водитель Infiniti совершил наезд на девочку. Водитель с места ДТП скрылся, но был оперативно установлен сотрудниками ГАИ, вроде бы для этого даже план «Перехват» вводили. В распоряжение Onliner попало видео с моментом наезда.

Дорожно-транспортное происшествие, как сообщалось , случилось в районе пересечения улиц Кальварийской и Ольшевского.

Вот официальные данные от ГАИ Минска: «По предварительной информации, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, при повороте налево с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую не уступил дорогу пешеходу 2008 года рождения — девочка пересекала проезжую часть улицы Кальварийской на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. После наезда водитель с места ДТП скрылся».

А вот как все случилось. Видео корреспонденту Onliner предоставил наш читатель.

Видно, что ребенок бежал через проезжую часть, а на пешеходном переходе разрешающий, зеленый сигнал светофора уже моргал. Строго по ПДД (п. 42.1) мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую часть дороги с тротуара или островка безопасности, но разрешает пешеходам, находящимся на проезжей части, продолжить движение в том же направлении до островка безопасности (при его наличии) или завершить переход проезжей части дороги (при отсутствии островка безопасности).

Водитель поворачивал налево, а при повороте налево или направо (п. 100 ПДД) водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает.

Произошел наезд, на записи видно, как ребенок оказался на капоте автомобиля. Не заметить этого водитель не мог. По Правилам дорожного движения (п. 2.18) дорожно-транспортное происшествие — это происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица.

Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, в числе прочего обязан:

п. 31.1 — немедленно остановиться и не принимать мер по изменению положения транспортного средства, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия по возможности вне проезжей части дороги;

п. 31.2 — принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения;

п. 31.4 — записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ.

А вот как он сам пояснил свои действия: «Я водитель Infiniti, совершил наезд на пешеходном переходе при повороте с улицы Ольшевского на улицу Кальварийскую. Не заметил девочку — перебегала дорогу. Ну и как бы уехал с места ДТП, потому что девочка побежала дальше». Его слова содержатся в видео , опубликованном ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 18.17 Кодекса об административных правонарушениях за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

В случае невыполнения требований об оказании помощи пострадавшему водитель может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление человека в опасности по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса, санкция статьи за данное преступление — арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .