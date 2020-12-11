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Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится сегодня в формате видеоконференции
Источник материала: ОНТ
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в формате видеоконференции. Участие примут главы Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана.
В повестке около трех десятков вопросов. Один из важнейших – проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Ранее президенты документ одобрили, но поручили ещё доработать. Обсудят партнеры и совместную борьбу с пандемией. Ожидается подписание ряда документов. Встреча начнётся уже через час.
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в формате видеоконференции. Участие примут главы Беларуси, России, Армении, Казахстана и...
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