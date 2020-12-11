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Звание «Человек года» по версии Time присвоено Байдену и Харрис

11.12.2020 11:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звание «Человек года» по версии Time присвоено Байдену и Харрис

Джо Байден, победивший на выборах президента США, признан журналом Time Человеком года. Престижное звание получила и будущий вице-президент Камала Харрис, сообщает издание

Также там опубликован ролик, на котором певец Брюс Спрингстин представляет победителей. 

На выборах президента США Джо Байден получил 270 голосов выборщиков. Этого количества достаточно для победы на выборах. Байден обошел нынешнего президента Дональда Трампа, который пытается добиться пересчета голосов.

ФОТО: Reuters


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Джо Байден, победивший на выборах президента США, признан журналом Time Человеком года. Престижное звание получила и будущий вице-президент Камала...
 
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