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Николай Статкевич: Диктатура заканчивается вместе с подачками для нее из-за границы
Источник материала: Хартия'97
Николай Статкевич: Диктатура заканчивается вместе с подачками для нее из-за границы
Все к этому и идет.
Марина Адамович, супруга одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича
— Не позволяйте себе отчаиваться.
Да, здесь решили сыграть в «жесткую» диктатуру.
Но «жесткая» диктатура, ради которой приходится выпрашивать деньги за границей, заканчивается вместе с подачками. К чему все и идет.
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