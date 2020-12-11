Источник материала: Хартия'97

Николай Статкевич: Диктатура заканчивается вместе с подачками для нее из-за границы 11.12.2020, 11:22

Николай Статкевич

Все к этому и идет.

Марина Адамович, супруга одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича опубликовала очередное письмо политика из СИЗО:

— Не позволяйте себе отчаиваться.

Да, здесь решили сыграть в «жесткую» диктатуру.

Но «жесткая» диктатура, ради которой приходится выпрашивать деньги за границей, заканчивается вместе с подачками. К чему все и идет.

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