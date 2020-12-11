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Белорусы забрали из банков более $3,1 миллиарда

11.12.2020 11:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы забрали из банков более $3,1 миллиарда

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  • 11.12.2020, 10:36
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Белорусы забрали из банков более ,1 миллиарда

Финансовая система узурпатора получила серьезный удар.

Власти Беларуси опубликовали статистику о состоянии депозитного рынка. К зиме население изъяло с валютных счетов огромные деньги, пишут banki24.by.

Информация о депозитах предприятий и населения выходит в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период. В первом случае возможны сезонные искажения статистики, если начало месяца выпадает на выходные или праздники.

Остатки денег на депозитах в среднем за месяц показывают менее дерганую картину. Депозиты являются частью денежной массы страны.

В ноябре широкая денежная масса достигла 49,5 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом денежная масса выросла на 8,8%.

Из-за кризисов, которые потрясли экономику в последние годы, население и предприятия слабо доверяют белорусскому рублю.

Это видно по доле рублевой компоненты в денежной массе: в ноябре 2020-го она составила всего 40%. Другими словами, 60% денежной массы в Беларуси сегодня приходится на валюту. Доверие к «зайчику» как средству сбережения ниже у физлиц, чем у предприятий. В ноябре доля рублевых депозитов населения составила лишь 33,3%.

Стоит отметить, что формально Нацбанк делит депозиты на переводные и другие. К переводным депозитам относятся карт-счета и прочие счета до востребования.

В бытовом понимании они к вкладам не относятся — это обычные деньги для расчетов. Депозитами в узком смысле являются «другие депозиты» в терминологии НБРБ. Именно эти деньги белорусы передают банкам на определенный срок с целью получения процентного дохода.

Так вот, если оценивать долю рублевых сбережений физлиц только по срочным депозитам, то получится совсем печальная картина для рубля — 27,2%.

Проще говоря, на рублевых депозитах белорусы хранят лишь четверть своих заначек. Переводные депозиты физлиц в рублях составили 3,073 млрд BYN.

Динамика этой части денежной массы определяется в основном изменением зарплат и пенсий по сезону. Переводные депозиты населения в валюте за ноябрь достигли 1,190 млрд USD.

На этих счетах часто аккумулируется валюта, которую белорусы покупают по безналу. После провала в августе—октябре на 362 млн USD за ноябрь средние остатки на данных счетах подросли на 19 млн USD.

Срочные рублевые депозиты физлиц в ноябре составили 4,542 млрд BYN. С этих депозитов белорусы забирают деньги 5 месяцев подряд. За это время из банковской системы ушло 497 млн BYN.

Срочные депозиты в валюте сократились до 4,704 млрд USD. Непрерывное падение остатков идет уже 10 месяцев подряд. За указанный период белорусы забрали 1,506 млрд USD.

Локальный максимум средств на срочных валютных депозитах отмечался в октябре 2015 года. С тех пор население утянуло из банков 3,124 млрд USD. В относительном выражении валютные депозиты прохудились на 39,9%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Финансовая система узурпатора получила серьезный удар.
 
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