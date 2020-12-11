Источник: ЦСКА может уволить Гончаренко еще до Нового года

Московский ЦСКА не исключает возможности увольнения наставника главной команды Виктора Гончаренко еще до Нового года.



Фото пресс-службы ПФК ЦСКА

Как сообщили «Чемпионату» два источника, знакомые с ситуацией, «клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее».

«Вариант с отставкой серьезно рассматривается. Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — сказал источник.

Напомним, «армейцы» провалили европейскую кампанию, заняв последнее место в группе Лиги Европы. В первенстве России дружина Виктора Гончаренко находится тройке лидеров, после 17 туров с 33 очками занимает третье место, отставая от идущего первым «Зенита» на два очка.

Действующий контракт Гончаренко действует до окончания сезона-2020/2021.