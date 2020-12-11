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Макей пригрозил ЕС «геополитическими изменениями». Что он имел в виду?

11.12.2020 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил 10 декабря, что на встрече с послами Евросоюза рассказал им о возможных "геополитических изменениях" в случае введения новых санкций против властей Беларуси.

Макей пригрозил ЕС «геополитическими изменениями». Что он имел в виду?
Министр не расшифровал, что он имел в виду. В свою очередь, известный белорусский обозреватель Евгений Липкович считает, что таким образом Владимир Макей намекнул на отказ властей Беларуси от независимости.

«Они попробуют сыграть в «Рамзана Кадырова» на своей территории? Устроить «глубокую интеграцию с РФ», построить «Чечню» и остаться во главе нового федерального округа? Получить широкую автономию в "союзном государстве" с правом назначать Дажынки и проводить селекторные совещания?» — задался риторическими вопросами Липкович.

По его мнению, озвучивая такие угрозы, Владимир Макей забыл спросить у белорусов, а хотят ли они этого.

«Придётся уговаривать, а ОМОН некудышний агитатор. Он пять месяцев уговаривает, никак уговорить не может, чтобы признали за агрохунтой легитимность. Тоже самое случится и с другими инициативами», — считает Липкович.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Макей намекнул, что дальнейшие санкции приведут к «геополитическим изменениям в регионе», что не в интересах ЕС.

А ещё главе МИД Беларуси не понравилось, что «европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на заграничные вояжи оппонентов действующей власти».

Бей своих, чтобы Запад боялся?

Кстати, осенью этого года у Владимира Макея практически вошло в привычку угрожать Западу условными «бомбежками» Витебска в ответ на санкции.

В сентябре глава МИД заявил, что в ответ на санкции власти Беларуси готовы предпринять «соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государства».

«Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — пообещал тогда Владимир Макей. И обещание выполнил.

Впрочем, еще в 2019 году Владимир Макей заявлял в интервью The Wall Street Journal, что «суверенитет и независимость для нас священны, и даже если бы кто-то в Беларуси хотел отказаться от суверенитета и независимости, это было бы абсолютно невозможно».

И уже тогда глава МИД говорил об изменении «геополитическая ситуации», но с другим акцентом. «В нашем регионе появились новые конфликты, и США увидели, что Беларусь не является придатком какой-то другой страны», — выказал тогда уверенность Владимир Макей.

Кажется, к концу 2020 года глава МИД поменял свое отношение к «придаткам» и морально готов во всю мощь, а не трусцой, интегрироваться с Россией и отказываться от сотрудничества с ЕС.

«Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией», — заявлял Макей под одобрительные кивки Лаврова в ноябре этого года на заседании коллегий МИД Беларуси и РФ.
 
Теги: Витебск
 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил 10 декабря, что на встрече с послами Евросоюза рассказал им о возможных "геополитических изменениях" в случае введения...
 
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